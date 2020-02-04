سفير بيلاروسيا يؤكد حرص بلاده على تعزيز الحركة السياحية لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بالسفير سيرجى تيرتنتييف سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعباسية؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات السياحة والآثار.

وبحسب بيان اليوم، حضر اللقاء غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والسفير ماجد نافع المشرف العام على إدارة المنظمات الدولية والعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للآثار.

بدأ اللقاء بالتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين، وعلى الرغبة المشتركة في التعاون في مجال السياحة والآثار، حيث استعرض سفير بيلاروسيا إمكانية التعاون واقامة اتفاقيات مشتركة في مجال المتاحف الأثرية وتبادل الخبرات بين الجانبين في تطوير مجال العمل المتحفي وتدريب العاملين بالمتاحف.

وأكد سفير دولة بيلاروسيا، أن بلاده حريصة على دعم وتطوير علاقات التعاون مع مصر في مختلف مجالات السياحة، وتعزيز الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق البيلاروسي.