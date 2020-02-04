مصر | "حكى لأمه".. شاب يعتدي جنسيا على طفل في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حكى لأمه".. شاب يعتدي جنسيا على طفل في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل تعدي شاب على طفل جنسيا داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر.

وتبين من التحقيقات، أن المجني عليه يدعي "أحمد. ع. ر"، عمره 9 سنوات، كان يتواجد صحبه جاره "محمود. س. ر"، عمره 20 سنة، بشقته للهو معه، ويوم الواقعة، طلب منه خلع ملابسه وتعدي عليه جنسيا، ولدي شعور الطفل بحالة إعياء تركه وتوجه إلى شقته، مشيرة إلى أن الطفل، قال لوالدته عما حدث معه وتعدي جاره عليه جنسيا.

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كان تعدى شاب على طفل جنسيا حال تواجده بشقته بمدينة 6 أكتوبر، وتمكنت القوات من القبض عليه وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، بقيام شاب بالتعدي جنسيا على طفل حال لهوه معه داخل شقته، بنطاق القسم.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، للوقوف على الواقعة وظروفها وملابساتها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، والرائد محمد غريب معاون مباحث القسم، وتمكنوا من القبض على المتهم بعد التأكد من صحة البلاغ الوارد واقتياده إلى ديوان القسم، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.