مصر | ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طفلة بالقاهرة والأمن يعيدها لأسرتها (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طفلة بالقاهرة والأمن يعيدها لأسرتها (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مرتكبى واقعة اختطاف طفلة بالقاهرة لمساومة أهلها على مبلغ مالى لإطلاق سراحها.

كان قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة تلقي بلاغا من شخص مقيم بدائرة القسم يفيد بغياب نجلته ذات الأربع سنوات، عقب خروجها بمفردها من الحضانة الكائنة بدائرة القسم.

وبعد تشكل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، أسفرت جهوده عن العثور على الطفلة بإحدى المساجد بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل، مقيم بذات العقار سكن والد الطفلة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، ولها محل إقامة آخر بالدقهلية.