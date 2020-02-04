أخبار مصر | "حكيم وصائب".. صناعة النواب تشيد بقرار السيسي بدعم المصانع المتعثرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حكيم وصائب".. صناعة النواب تشيد بقرار السيسي بدعم المصانع المتعثرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أولى الرئيس عبدالفتاح السيسي جهوده لملف إعادة آلاف المصانع المتعثرة، جراء الأضرار الجسيمة التي لحقت بها عقب الانفلات الأمني في 2011؛ كجزء من اهتمامه بإعادة دور مصر الاقتصادي داخليًا وخارجيًا.

وثمّن عدد من أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية، وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم، وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج.



وأكد أعضاء مجلس النواب، أن النهوض بالصناعة سيعيد لمصر مكانتها في هذا المجال؛ حيث أن قطاع الصناعة ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة.

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