أخبار مصر | عاجل.. السيسي: تابعت بفخر وإعزاز جهود عودة الصيادين المصريين من اليمن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السيسي: تابعت بفخر وإعزاز جهود عودة الصيادين المصريين من اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن فخره واعتزازه بالجهود المبذولة، لعودة 32 صيادًا محتجزًا في دولة اليمن.

ونشرت الصفحة الرسمية للسيسي عبر فيسبوك تدوينه للرئيس قال فيها: "تابعت بكل فخر وإعزاز الجهود المكثفة المبذولة والتي استمرت لعدة أيام لإنهاء أزمة احتجاز ٣٢ صيادًا مصريًا في دولة اليمن، حيث أسفرت تلك الجهود على الحفاظ على حياتهم ونقلهم بشكل آمن للأراضي المصرية في إطار حرص الدولة على تأمين رعاياها بالداخل والخارج".

وتابع الرئيس: "أتقدم بالشكر والتقدير للقائمين على عودتهم لبلادهم آمنين".

واختتم الرئيس تدوينته: "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".