أخبار مصر | صحفيو 'الصباح' يتقدمون بشكوى لمكتب العمل ضد أحمد بهجت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحفيو 'الصباح' يتقدمون بشكوى لمكتب العمل ضد أحمد بهجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الزملاء الصحفيون العاملون بجريدة الصباح، بشكوى إلى مكتب العمل بمنطقة الدقي، ضد رجل الأعمال ومالك الجريدة أحمد بهجت، والإدارة، وذلك بعد قرارهم بتصفية الجريدة، مما أضر بهم ماديًا ومعنويًا، خاصة بعد تأخر مستحقاتهم المالبة نحو 6 أشهر.

وكان قد أعلن الزملاء العاملين بجريدة الصباح، المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت، تلبية دعوة الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، لحضور اجتماع مجلس النقابة المقبل، والمقرر له الخميس 6 فبراير، لبحث أزمة الجريدة والعاملين بها، في ضوء تهديد الإدارة لهم بالتصفية.

وقال الزملاء إن قضيتهم عادلة ومطالبهم مشروعة ولن يتنازلوا عنها، والمتمثلة في استمرار صدور الجريدة، وعد تصفية الشركة أو التسوية، بالإضافة إلى صرف مستحقاتهم المتأخرة منذ 6 أشهر.