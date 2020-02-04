أخبار مصر | 'الوطنية للصحافة' تعقد لقاءً مفتوحًا مع الزملاء بالمؤسسات القومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للصحافة' تعقد لقاءً مفتوحًا مع الزملاء بالمؤسسات القومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، شباب الصحفيين بالمؤسسات القومية، لمناقشة خطة إصلاح الصحافة القومية، وما يثار من قضايا تهم شباب الصحفيين.

وقال رئيس الهيئة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "دعوة عامة أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الأسبوع القادم الساعة الرابعة مساءً، برجاء فقط تسجيل الأسماء في الأمانة العامة بالهيئة، للتعرف على عدد الراغبين".

وكانت الهيئة قد شددت على ضرورة دراسة ملفات الزملاء المتدربين والعاملين بعد سن المعاش بعقود بالمؤسسات الصحفية، وذلك بحصر أعدادهم وتخصصاتهم ومؤهلاتهم وطبيعة عملهم وحالاتهم ومدى حاجة العمل لهم، وذلك للوصول إلى خطة معلنة محددة زمنيًا للتعامل مع هذا الملف، والحفاظ على حقوقهم.