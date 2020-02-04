أخبار مصر | برلماني: قرار الرئيس بتشغيل المصانع المتوقفة يعيد لمصر مكانتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: قرار الرئيس بتشغيل المصانع المتوقفة يعيد لمصر مكانتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب عصام الصافي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة تشغيل المصانع المغلقة وتوفير التمويل اللازم، لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي، سيعمل على زيادة الإنتاج والصادرات وتوفير فرص العمل مما يسهم في النهوض بالصناعة المحلية وتوفير العملة الصعبة.

وأضاف في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن قرار الرئيس جاء في محله للنهوض بالاقتصاد المصري والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن تشغيل المصانع المتوقفة يعمل على زيادة قدرتنا على التصنيع وجذب الاستثمارات ويعيد لمصر مكانتها في مجال الصناعة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرًا بقطاع الصناعة حيث أنها ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر توجيهات فورية، أمس الاثنين، بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011 وما صاحبها من أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج أثناء اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية.