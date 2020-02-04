أخبار مصر | نائب وزير التعليم يقترح إقامة مدارس مصرية فنية في جيبوتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب وزير التعليم يقترح إقامة مدارس مصرية فنية في جيبوتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، سفير دولة جيبوتي محمد ظهر حرسي، والوفد المرافق له، بديوان عام الوزارة.

وناقش الطرفان، خلال الاجتماع، سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال التعليم وخاصة التعليم الفني، والعمل على نقل التجربة الناجحة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى دولة جيبوتي.

ورحب الدكتور محمد مجاهد، بالسفير الجيبوتي في مصر، مؤكدًا على عمق العلاقات بين البلدين، مؤكدًا على أن التعليم الفني هو مفتاح تقدم الدول؛ لذا قامت الوزارة ببذل الجهود لتطوير التعليم الفني؛ لتحقيق مستقبل أفضل لأبنائها من خلال تغيير المناهج وجعلها تواكب العصر الحديث، والتركيز على إكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل بل وإكسابهم روح الإبداع والابتكار.

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وعرض نائب الوزير، خلال اللقاء، تطورات التعليم الفني في مصر والحديث حول تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، خاصة وأن الوزارة قد طرحت سبلًا جديدة تسهل وتشجع على الاستثمار في مجال التعليم الفني من خلال التوسع في تطبيق نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية المصرية التي تقدم مدارس فنية ذات جودة دولية، مع شركاء الصناعة بالعالم.

واقترح نائب الوزير إقامة مدارس مصرية فنية في جيبوتي، على غرار مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر، ورحب السفير الجيبوتي بهذا الاقتراح ووعد بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لإقامة هذه المدارس.

واتفق الطرفان على زيارة وفد مصري إلى دولة جيبوتي في الفترة المقبلة، برئاسة الدكتور محمد عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني، لدراسة المجالات الاقتصادية التي سيتم التوجيه إلى إنشاء المدارس بها.