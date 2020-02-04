أخبار مصر | طقس الأربعاء.. رياح وأتربة مصحوبة بارتفاع درجات الحرارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طقس الأربعاء.. رياح وأتربة مصحوبة بارتفاع درجات الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا تفصيليًا، يتنبأ بحالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء 5 فبراير 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

القاهرة الكبرى

مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، غائم أحيانًا، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة على مناطق متفرقة.

الوجه البحري

مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة على مناطق متفرقة.

السواحل الشمالية الغربية

مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار في الغرب، وتنشط الرياح مثيرة للأتربة تصل إلى حد العاصفة على مناطق متفرقة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة على مناطق متفرقة.

جنوب سيناء والغردقة

دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح تنشط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس.

شمال الصعيد

مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، غائم أحيانًا، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة على مناطق متفرقة.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين

دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.