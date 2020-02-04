أخبار مصر | العناني يستقبل سفير سنغافورة بالقاهرة لبحث التعاون الأثري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العناني يستقبل سفير سنغافورة بالقاهرة لبحث التعاون الأثري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، السفير دومينيك جوه سفير سنغافورة بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعباسية، وذلك لبحث سبل التعاون في مجال العمل الأثري وتنشيط السياحة الوافدة الي مصر من سنغافورة.

وخلال اللقاء تم مناقشة سبل التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال تنشيط السياحة الوافدة إلي مصر من سنغافورة وزيادة عدد السائحين من خلال تنظيم رحلة تعريفية (FAM trip ) لمجموعة من الكتاب والصحفيين والإعلاميين من أشهر وأكبر الصحف والتليفزيونات في سنغافورة، لزيارة الأماكن السياحية والأثرية في مصر.

وعلي صعيد التعاون في مجال العمل الأثري، أعرب السفير عن رغبة بلاده في إرسال أول بعثة أثرية من سنغافورة لعمل حفائر أثرية في مصر بإلإضافة إلى دعم سبل التعاون في مجال علم المتاحف وتدريب العاملين بها.