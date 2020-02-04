أخبار مصر | عضو "صحة البرلمان": حظر النقاب على الطبيبات يخدم المصلحة العامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو "صحة البرلمان": حظر النقاب على الطبيبات يخدم المصلحة العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت النائبة إلهام المنشاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بقرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى على قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس.

كما أشادت "المنشاوي في تصريح إلى "الخليج 365"، بقرار جامعة عين شمس بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة إضافه إلى حظره على الطبيبات بمستشفى الجامعة وجميع كليات الجامعة ومعاهدها خلال إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملي، مؤكدة أن مثل هذه القرارات تبني جسورا من التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، كما أن حظره ليس به أي مشكلة لأنه يخدم المصلحة العامة.

وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن هذه القرارات تتناسب مع الظروف التي تمر بها الدولة لحمايتها ممن يستغلون النقاب في ارتكاب العملية الإرهابية أو لعمليات القتل والسرقة، مناشدة الجامعات بتفعيل هذا القرار.

