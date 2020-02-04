شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للطفولة» يدشن صفحة على «فيسبوك» للعثور على الأطفال المفقودين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس القومي للطفولة والامومة، عن تدشين صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لنشر صور وبيانات الأطفال المفقودين أو الذين تم العثور عليهم من خلال البلاغات التي يستقبلها خط نجدة الطفل 16000.

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وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة، أن قرار انشاء هذه الصفحة يأتى تماشياً مع التطور التكنولوجي الذي نشهده حالياً، وبما لمواقع التواصل الاجتماعي من سعة انتشار تساهم في زيادة فرص وصول الأهالي لأبنائهم المفقودين، وذلك بإتاحة نشر صورهم وبيانات العثور عليهم لسرعة الوصول إلى ذويهم.

واشارت «العشماوي» إلى أن هذه الصفحة تأتي نتاج للتعاون المثمر بين المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، موضحةً أن الصفحة تحمل اسم «الصفحة الرسمية للأطفال المفقودين والمعثور عليهم بالمجلس القومي للطفولة»، لافتة إلى انه سيتم استقبال الحالات من خلالها وسيتم تسجيل بلاغ بكل حالة على خط نجدة الطفل 16000، حيث سيتم الاعلان عن الحالات فور استقبالها.

وأكدت «العشماوي» على أن المجلس يسعي بشتي الطرق لحماية الأطفال من الخطر الذي قد يتعرضون له، مشددة على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال أي انتهاكات ضد الأطفال يتم رصدها، حيث يعتبر المجلس القومي للطفولة والامومة هو الحصن المنيع لأطفال مصر.