شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يعتمد نتيجة نصف العام للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.66% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2019- 2020 بنسبة نجاح بلغت 75.66% .

وأشار محافظ قنا إلى أنه تقدم لامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام 51154 طالبًا وطالبة حضر منهم 49884 في 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة حقق النجاح 37741 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 75.66%.

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الفصل الدراسي الاول للصف الثالث الاعدادي المهني حيث تقدم لتأدية الامتحان 1937 طالب حضر منهم 1762 وبلغت نسبة النجاح 94.8%.

وأعرب المحافظ عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتفوق في الفصل الدراسي الثاني وقدم الشكر للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة مطالبا بتقديم المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية