شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية»: خصم 25% على كتب تجديد الخطاب الديني للأئمة بمعرض الكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام في مديرية أوقاف الإسكندرية، أئمة ووعاظ إدارة وسط بحضور الشيخ إبراهيم سالم مدير الإدارة الثلاثاء، لمتابعة سير العمل والخطة الدعوية ومدى تطبيقها ومعالجتها للواقع.

وقال «عبدالبصير»، بحسب بيان، الثلاثاء، إن اللقاء تناول ضوابط العمل والحفاظ عليها والالتزام بها بما يليق وحقل الدعوة كما تم مناقشة الخطة الدعوية وكيفية تطبيقها لتصحيح المفاهيم وتجديد الخطاب الديني بالتماس مع الواقع وإصلاح المجتمع ودار الحوار حول أمسيات شهر جمادى الآخرة التي تناولت أسس نجاح الأسرة منذ إعداد الشباب والفتيات للزواج مرورا بأسس اختيار الزوجين والتزاما بالعقد الموثق بشروطه إلى أداب المعاشرة بالمعروف والتأكيد على كيفية إدارة الخلاف الزوجي واضرار الطلاق وخطورته على الأسرة والمجتمع خاصة الأبناء .

وأعلن مدير الدعوة، أنه تم إقرار خصم ٢٥% على الكتب المشاركة بمعرض الكتاب من خلال جناح مكتبة المجلس الأعلى للشؤن الإسلامية، والتي تضم كتبا متفردة هدفها تجديد الخطاب الديني وأثنى عليها الدعاة ثناءا طيبا بحيث يستفيد منه خطباء الأوقاف ومنها كتب الدين والدولة وبناء الشخصية الوطنية ومفاهيم يجب أن تصحح والفهم المقاصدي ومشروعية الدولة الوطنية وفلسفة الحرب والسلم والحكم ومهارات التواصل الدعوي والكليات الست وفقه بناء الدولة المعاصرة وحماية دور العبادة وحديث الروح وضلالات الإرهابيين وتفنيدها ونعمة الماء .