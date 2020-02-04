شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد نتيجة الإعدادية بأسيوط بنسبة نجاح 76.2% للعامة و72.60% للمهنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الثلاثاء، نتيجة امتحانات الدور الاول للفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية العامة للعام الدراسى 2019 / 2020 بنسبة نجاح بلغت 76.2 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين ونسبة 72.60 % للاعدادية المهنية.

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وشدّد محافظ أسيوط على الدعم الذي توليه القيادة السياسية والدولة للنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية مشيدا بمستوى امتحانات الشهادة الاعدادية هذا العام وبنتيجة الامتحانات والتى عكست مستوى الطلاب على مدار العام، مشيرًا إلى الدعم الذي توليه الدولة للعملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم وخاصة التعليم القبل الجامعى فضلا عن التوسع في انشاء مدارس جديدة وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس، وتطوير المناهج وتحديث الوسائل التعليمية وطرق التدريس لتواكب المستجدات مطالباً قيادات مديرية التربية والتعليمة والعاملين بالحقل التعليمى معلمين وطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق في الدراسة لتحقيق أعلى النتائج.

وأشار صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إلى أن نتيجة الدور الاول للفصل الدراسى الاول بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين 76.5 % وبلغ عدد الحضور النظامى 59 ألفًا و566 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين منهم 45 ألف و585 طالبًا وعدد الحضور المنازل 1299 ونجح منهم 606 طلاب من إجمالي المنازل بنسبة نجاح للمنازل بلغت 46.7%.

وبلغ نسبة إجمالي الحضور للاعدادية العامة 61 ألفًا و706 طلاب، وإجمالي عدد الناجحين 47 ألفًا و32 ناجحاً بنسبة نجاح بلغت 76.2%، لافتًا إلى أن عدد الحضور من طلاب المدارس الاعدادية المهنية بلغ 10 الاف و593 طالبا نجح منهم 7691 طالبا بنسبة نجاح بلغت 72.60 % فضلا عن ان نسبة نجاح الطلاب المكفوفين بلغت 37.5 % والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 72 % مضيفا ان النتيجة جارى توزيعها على الادارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب فور وصولها.