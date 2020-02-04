شكرا لقرائتكم خبر عن «المسماري»: أردوغان يقود جيشًا من الإرهابيين لتحقيق حلم الخلافة العثمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، إن التدخل التركي في ليبيا أصبح واضحًا للعيان في الدول العربية والمجتمع الدولي.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «ten»، اليوم الثلاثاء، أن تركيا تحولت من الدعم والمؤازرة للجماعات الإرهابية للتدخل المباشر والاحتلال لليبيا ونقل المرتزقة من سوريا لليبيا.

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وأوضح «المسماري» أن التدخل التركي في ليبيا يستهدف فرض السيطرة التركية على الملاحة بالبحر الأبيض المتوسط، فأردوغان يحلم بأن يكون خليفة عثمانيا جديدا من خلال تجنيد جيش من داعش والإرهابيين للقتال في ليبيا والعراق وسوريا.

وتابع بحسب مداد نيوز أن أردوغان توغل حتى في دول إفريقيا عديدة من خلال استثمارات وزيارات مشبوهة.

وأكد أن لديهم أدلة قاطعة أن الأسلحة التركية التي جاءت للميليشيات في ليبيا تمت بتمويل من أمير قطر الأمير تميم بن حمد، وهناك أموال ذهبت من ليبيا لتركيا بطرق غير شرعية، كتعويض عن تدخلها في ليبيا.