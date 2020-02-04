شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: غلق جزئي لشارع النيل في الدقي لإصلاح كسر بخط المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفادت محافظة الجيزة بقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، مساء الثلاثاء، بإصلاح كسر بأحد خطوط مياه الشرب أمام العقار رقم 124 بشارع النيل بحي الدقي، ما يضطرها إلى غلق الشارع جزئياً، اعتباراً من الساعة الـ 12 صباح غد الأربعاء ولمدة 6 ساعات تنتهي في الـ 6 صباحاً.

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وأوضحت المحافظة في بيان، أن الغلق يقتصر على الاتجاه القادم من نفق الجلاء إلى مطلع كوبري 6 أكتوبر، دون تعطيل للحركة المرورية مع ترك 3 حارات مرورية للسيارات.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس مدينة الجيزة ورئيس حي الدقي بالتنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة لإيجاد حل جذري لمشكلة الكسور المتكررة لخطوط المياه بالمنطقة، مشددا على الالتزام بالمواعيد المعلنة لإصلاح الكسر، وسرعة عودة حركة المرور لطبيعتها بعد إعادة الشيء لأصله .

وأكدت المحافظة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستتولى تعيين الخدمات المرورية اللازمة، ووضع المساعدات الفنية من سدادات مرورية ومخاريط ولوحات فسفورية، لتنظيم وتيسير الحركة المرورية .