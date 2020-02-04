شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة طبيب وممرضة وإحالة آخرين للتحقيق بوحدات طب الأسرة في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

، قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية الثلاثاء، بالمرور على وحدات طب الأسرة التابعة للإدارة الصحية بالقانيات، حيث تفقد وحدة طب الأسرة بأم رماد، وتابع خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين بالوحدة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، كما تابع تجهيز العيادات الطبية وأماكن العمل استعدادا للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتبين أثناء الزيارة غياب ٦ من الأطباء والصيادلة والتمريض، وكلف وكيل الوزارة مديرة الإدارة الصحية بإحالة المتغيبين للتحقيق بالشئون القانونية .

كما تفقد وكيل وزارة الصحة، بحسب بيان، الثلاثاء، وحدة طب الأسرة بالطيبة وتبين تواجد الممرضة فقط بالنوبتجية، وعدم تواجد كل من الكاتب دفتر الحضور والانصراف، والطبيب النوبتجي، وكلف مديرة الإدارة الصحية بالتحقيق في هذا الشأن، مع نقل الطبيبة المسئولة عن الوحدة وتوزيعها من خلال المديرية.

وخلال تفقده لوحدة طب الأسرة بفرسيس أثني وكيل الوزارة على الخدمة الطبية المقدمة بالوحدة وتواجد الطبيب والممرضة بالنوبتجية والتزامهم بالزي الرسمي، وتجهيز مكان لائق لفحص السيدات المترددات أثناء المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، وكلف وكيل الوزارة مديرة الإدارة بصرف مكافأة ٥ أيام للطبيب والممرضة المتواجدين بالنوبتجية داخل الوحدة.

الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد وحدة طب الأسرة بأم رماد في الشرقية

الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد وحدة طب الأسرة بأم رماد في الشرقية