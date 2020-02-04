شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معارض مجدي عبدالعزيز ونيفين فرغلي ومروة زكريا.. الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية معارض الفنانين مجدي عبدالعزيز، ونيفين فرغلي، ومروة زكريا وذلك غداً الأربعاء 5 فبراير في السابعة مساءً، بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك بحضور لفيف من الفنانين والنقاد، وذلك تحت رعاية إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

ويستمر الفنان القدير مجدي عبدالعزيز في عرض تجربته «أصداء الأزمنة 4» وذلك بقاعة أحمد صبري والتي تعكس كما جاء على لسان الدكتور خالد سرور«ولعاً وشغفاً بالبُعد التراثي والتاريخي الذي يُطالعنا في أعماله وفق قيم جمالية ذات دلالات حروفية وتكوينات زخرفية تستلهم أنساقاً تراثية نُسجت في بنائيات تشكيلية تجريدية وهندسية».

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وعن معرض «ضحك × لعب» لنيفين فرغلي بقاعة راغب عياد قال سرور معنوناً حديثه بـ«الفن ورسائل البهجة»: «تدعونا الفنانة لترك الحاضر لصالح زمن البراءة فلم تكتفِ بتقديم منحوتات مستلهمة من بين ثنايا هذه الأوقات الرائعة بل حرصت على تضمينها وسائل تفاعلية مع المتلقي تسمح له باللهو بها وعبر التأثيرات البصرية والحركية والسمعية استطاعت أن تخطفه للحظات لأوقات ذكرياته الجميلة حيث لا يمكن للزمن أن يمحو هذه الصور».

وذكر سرور عن تجربة الفنانة مروة زكريا الخزفية «دوائر السكن»: في هذا المعرض تُقدم الفنانة مجموعة من الأعمال التي استهدفت من خلالها الكشف عن صيغ بصرية جديدة بعيداً عن القوالب التقليدية المتعارف عليها، ويُمكن تطويعها لفكرة فلسفية تطرحها برؤية وإحساس عميقين».

تستمر المعارض حتى 20 فبراير الجاري بمركز الجزيرة للفنون (1ش الشيخ المرصفي خلف فندق ماريوت- الزمالك).