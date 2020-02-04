شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: إعادة هيكلة العاملين بمراكز التطوير التكنولوجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه سيجري إعادة الهيكلة الإدارية للعاملين بمراكز التطوير التكنولوجي والإدارات ومنافذ الخدمة في المحافظة والوحدات المحلية بناءاً على مؤشرات ومستوى الأداء بمنظومة ميكنة المعاملات الحكومية والتي تهدف إلى سرعة اتخاذ القرار في الشكاوى والخدمات الجماهيرية وبالتالي تخفيف مشقة الانتقال والأعباء المالية، لافتاً إلى أنه سيتم خلال اجتماعات المجلس التنفيذي تكريم المتميزين الذين تم تأهيلهم لهذا الغرض مع محاسبة المتقاعسين تطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب من أجل الإسراع في تنفيذ الحكومة لمختلف المعاملات الإدارية والمالية والفنية للفصل الكامل بين المواطن طالب الخدمة والموظف مقدم الخدمة لتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد الإداري .

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جاء ذلك أثناء الاجتماع الموسع لمحافظ أسوان مع وفد مشروع تطوير الخدمات الحكومية التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة اللواء محمد عزى مدير عام مشروع المحليات بالوزارة، وحضور الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بالإضافة إلى رؤساء المراكز والمدن رؤساء المراكز والمدن ومديري مراكز التطوير التكنولوجي والإدارات.

وكلف اللواء أشرف عطية الدكتورة غادة يحيى بالإشراف الكامل على منظومة ميكنة الخدمات الجماهيرية ليصبح التحول الرقمي واقعاً ملموساً في مختلف مجالات التعاملات الحكومية ولتكون المحافظة في مقدمة المحافظات التي ستطبق ذلك في ظل إنشاء وتطوير 5 مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين، فيما جارى إنشاء عدد مراكز أخرى بمدن كوم أمبو وكلابشة وأبوسمبل السياحية، علاوة على أنه مخطط مستقبلياً إنشاء مراكز تكنولوجية بمدن السباعية والبصيلية والرديسية، فضلاً عن إنشاء المركز الإماراتي لتطبيق منظومة الشباك الواحد خدمياً وإستثمارياً، مؤكداً على ضرورة الاستمرار في عقد الدوارات التدريبية التنشيطية للعاملين في مجال ميكنة الخدمات الحكومية لتأهيل الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع التطور التكنولوجي الذي تسعى الدولة لتوظيفه لصالح المواطنين للحصول على الخدمة المطلوبة في أسرع وقت وبأقل جهد ممكن .

من جانبه أوضح اللواء محمد عزي، أن وزارة التخطيط ستستمر في دعم ميكنة المعاملات الحكومية بمحافظة أسوان والعمل على التوسع في أوجه التعاون لتعميم التحول الرقمي والحكومة ضمن رؤية مصر 2030 ولاسيما أن أسوان من أكثر المحافظات في تطبيق منظومة مراكز التطوير التكنولوجي وربطها بشبكة معلوماتية مع ديوان عام المحافظة ليعتبر ذلك أحد وسائل التواصل الجماهيري مع المواطن البسيط للعمل على تلبية مطالبه والخدمات الحكومية المتنوعة المقدمة له، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال مشروعات إنشاء باقي مراكز التطوير التكنولوجي مع العمل على تحديث المراكز الحالية ودعمها بتجهيزات حديثة مثل شاشات الاستعلام وخدمة الاستعلام الصوتي على المحمول أون لاين بناءاً على توجيهات محافظ أسوان للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

اجتماع اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان مع وفد مشروع تطوير الخدمات الحكومية التابع لوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية

اجتماع اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان مع وفد مشروع تطوير الخدمات الحكومية التابع لوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية