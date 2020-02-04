شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 57 منشأة طبية مخالفة في الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، على الاهتمام بحالة النظافة داخل المستشفيات العامة والخاصة والحرص على صحة المرضى وعلى التزام المنشآت الصحية بالمعايير الفنية. وقرر وكيل الوزارة، بحسب بيان الثلاثاء، إغلاق 57 منشأة طبية بمراكز المحافظة، لمخالفتها التراخيص والاشتراطات الفنية. كان وكيل وزارة الصحة بالغربية قد تلقى تقريرا من الدكتور حامد محمود مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، يتضمن تشكيل لجنة للمرور على المنشآت الطبية الخاصة بمراكز ومدن المحافظة، في إطار تشديد الرقابة عليها، وتضمن التقرير رصد مخالفات في 57 منشأة طبية متنوعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 57 منشأة طبية مخالفة في الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.