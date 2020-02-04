تمهيدًا لالتحاقهم بالنيابة.. ننشر أسماء المرشحين لأكاديمية تدريب الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
أعلنت النيابة العامة، عن أسماء المرشحين للالتحاق بالأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب من خريجي كليات الحقوق 2016 وتظلمات دفعة 2015.
وذكرت النيابة العامة عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن التدريب بداية من 9 مارس المقبل، تمهيدًا للالتحاق بالنيابة العامة.
وحصل "الخليج 365" على الأسماء المرشحة للتدريب بالأكاديمية الواصل عددهم 403 خريجين على النحو التالي.
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