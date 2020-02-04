بتدابير احترازية.. إخلاء سبيل شادي أبوزيد بقضية الانضمام لجماعة إرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل شادي أبو زيد مراسل برنامج "أبلة فاهيتا" السابق، بتدابير احترازية، في القضية رقم 621 لسنة 2018 المتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية.

وأسندت النيابة للمتهم؛ الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.