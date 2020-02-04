"كنت ألعب في الشارع".. ماذا قال تريزيجيه في معرض الكتاب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

تصوير - محمود بكار:

التقى جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب في ختام فعاليات الدورة (51)، باللاعب الدولي محمود تريزيجيه، لاعب نادي آستون فيلا الإنجليزي، أحد سفراء المعرض، وسط حضور جماهيري كبير من الزوار.

أدار اللقاء الإعلامي إبراهيم فايق، بحضور الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والذي سلم "تيشيرت المعرض" في نهاية اللقاء لتريزيجيه.

في البداية، عبّر تريزيجيه عن سعادته بتواجده وسط حشد كبير من جمهور معرض الكتاب، مشيرا إلى أنه كان لاعبًا مغمورًا يمارس الكرة في الشارع، ولكن مع العزيمة والإصرار يستطيع أي شخص أن يحقق النجاح.

وأضاف أنه رحب بمشاركته كأحد سفراء معرض الكتاب، بعد مكالمة من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، التي طلبت منه خلالها أن يكون أحد سفراء المعرض، موضحا أنه لا يتردد لحظة في تلبية أي طلب يخدم مصلحة مصر.

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وجه تريزيجيه نصيحة للشباب، قائلا: لا يوجد شخص ناجح بالصدفة، ولكن يجب أن يعمل كل شخص بجد واجتهاد ومثابرة حتى يستطيع أن يحقق ما يريد، فرحلة النجاح محفوفة بالكثير من المصاعب.

وأشار إلى أن مشاركته كلاعب ضمن صفوف نادي آستون فيلا في الدوري الإنجليزي كان بمثابة حلمًا بالنسبة له لم يكن يتوقع أن يحققه، خاصة أنه بدأ مسيرته الكروية من الشارع وسط صعاب كثيرة.

وعبر تريزيجيه عن أمنيته أن يحصد النادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، ويعود إلى المشاركة في نهائيات كأس العالم، كما عبر عن آمله في نجاح مصر في رحلتها بتصفيات كأس العالم القادمة.

وعن الكتب التي يحرص على قراءتها، أوضح أنه يحرص على قراءة الكتب المتخصصة في المجال الرياضي، وسير اللاعبين الكبار.

واختتم حديثه قائلًا: "أنا ابن النادي الاهلي.. وجمهور نادي الزمالك فوق رأسي".