تريزيجيه من معرض الكتاب: أحب القراءة.. وأستفيد من تجارب نجوم الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

تصوير - محمود بكار:

قال اللاعب الدولي محمود تريزيجيه، لاعب آستون فيلا الإنجليزي، إن ما حققه من نجاح لم يكن أمرًا سهلًا، وإنما تعب في مشوار حياته.

وأضاف تريزيجيه خلال ندوة عقدت مساء الثلاثاء، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب: "أشعر بالفخر بعد اختياري سفيرًا لمعرض الكتاب، وأود أن أوجه الشكر للنادي الذي تربيت فيه وهو النادي الأهلي".

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وأوضح أنه يحب أحب القراءة خاصة في المجال الكروي "حتى استفيد من حياة أشهر اللاعبين في العالم مثل رونالدو وميسي، للوقوف على أحدث تجاربهم".

وقال تريزيجيه إن الثقافة توفر الكثير من الخطوات على اللاعب أو حتى على الشخص العادي وكل في مجاله لابد أن يستكمل تعليمه طوال الوقت للاستزادة من العلم.

وأضاف: "إصراري على الوصول إلى ما وصلت إليه هو ما قادني إلى النجاح، وعلى كل فرد أن يثابر ويصر على تحقيق حلمه، مهما كلفه الأمر من جهد وعرق، ولعل نجاحي يأتي من أنني كنت أصر على ذلك منذ كنت لاعبا صغيرا وإلى الآن".

أدار اللقاء الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، وحظي بحضور جماهيري كبير.