"قومي الطفولة" يدشن صفحة على فيسبوك للمساعدة في العثور على المفقودين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، تدشين صفحة على موقع "فيسبوك"؛ لنشر صور وبيانات الأطفال المفقودين أو الذين تم العثور عليهم من خلال البلاغات التي يستقبلها خط نجدة الطفل 16000.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن قرار إنشاء هذه الصفحة يأتي تماشياً مع التطور التكنولوجي الذي نشهده حالياً، ولما لمواقع التواصل الاجتماعي من سعة انتشار تساهم في زيادة فرص وصول الأهالي لأبنائهم المفقودين، بإتاحة نشر صورهم وبيانات العثور عليهم لسرعة الوصول إلى ذويهم.

وأشارت "العشماوي" إلى أن هذه الصفحة تأتي نتاج للتعاون المثمر بين المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، موضحةً أن الصفحة تحمل اسم "الصفحة الرسمية للأطفال المفقودين والمعثور عليهم بالمجلس القومي للطفولة"، لافتة إلى انه سيتم استقبال الحالات من خلالها وسيتم تسجيل بلاغ بكل حالة على خط نجدة الطفل 16000، وسيتم الإعلان عن الحالات فور استقبالها.

وأكدت أن المجلس يسعى بشتى الطرق لحماية الأطفال من الخطر الذي قد يتعرضون له، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي انتهاكات ضد الأطفال يتم رصدها، حيث يعتبر المجلس القومي للطفولة والأمومة هو الحصن المنيع لأطفال مصر.