أخبار مصر | رئيس طوارئ "الصحة" يكشف لـ"الخليج 365" استعدادات المستشفيات لمواجهة الفيروسات القاتلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس طوارئ "الصحة" يكشف لـ"الخليج 365" استعدادات المستشفيات لمواجهة الفيروسات القاتلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لايزال الخطر يخيم علي بلاد عديدة خاصة في ظل ظهور أوبئة جديدة بين اللحظة والأخرى، بعد تفشي فيروس كورونا، الذي أسفر عن وقوع عدد لا بأس به من الوفيات والإصابات حتى الأن، ليلحق به فيروس إنفلونزا الطيور الذي تسبب في نفوق ما لا يقل عن 4500 دجاجة بسبب سلالة شديدة الأمراض من فيروسH5N1 المسبّب لأنفلونزا الطيور، والذى يمكن أن ينتقل إلى البشر.

وأعلنت أيضًا الحكومة في نيجيريا، اليوم الثلاثاء، وفاة 41 شخصا وإصابة 258 آخرين حتى الآن، جراء فيروس حمى لاسا القاتل.

من جانبها تواصلت "الخليج 365"، مع رئيس الإدارة المركزية على مستوى الجمهورية للرعاية الحرجة والطوارئ بوزارة الصحة، للوقوف على مدى استعدادات الطوارئ بالمستشفيات لمواجهة مثل هذه الأوبئة التى انتشرت في جميع أنحاء العالم بشكل جنوني حال وصولها لمصر.

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كشف الدكتور إبراهيم حسن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والطوارئ، عن استعدادات طوارئ المستشفيات لمواجهة الفيروسات والأوبئة المعدية المنتشرة قائلًا إن طوارئ المستشفيات على اتم استعداداتها لمواجهة الفيروسات والأوبئة المنتشرة مهما بلغت صعوبتها.

وأضاف "حسن" في تصريح خاص خاص إلى "الخليج 365"، أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات لا تواجه صعوبة في التعامل مع الحالات المصابة بأنواع الأمراض والفيروسات المختلفة، منوهًا بأن قسم الطوارئ داخل كل المستشفيات يتعامل مع الحالات ويقوم بإسعافها لحين إبلاغ قطاع الطب الوقائي حال ثبوت إصابة المريض بفيروس شديد الخطورة ومعدي.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والطوارئ، أن جميع أقسام الطوارئ على جاهزية عالية، للتعامل الفوري مع أي مشتبه في إصابته، وعزله، حتى لا يتسبب في انتقال العدوى، مشيرًا إلى رفع نسب التعقيم والنظافة، بشكل عام داخل وحدات الطوارئ، والأدوات والمستلزمات الطبية بشكل خاص، فضلا عن توفير منافذ تهوية جيدة لتجديد وتنقية الهواء.