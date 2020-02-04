أخبار مصر | برلمانية: قرار الرئيس بتشغيل المصانع المتوقفة "حكيم وصائب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: قرار الرئيس بتشغيل المصانع المتوقفة "حكيم وصائب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثمنت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الفورية بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011 بكامل طاقتها، قائلة: "هذا القرار حكيم وصائب وانتظرناه كثيرًا ويستحق أن نرفع القبعة للرئيس مليون مرة".

وأضافت في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن أعضاء لجنة الصناعة طالبوا مرات عديدة بتخفيض أسعار الغاز والكهرباء على أصحاب هذه المصانع، بالإضافة إلي تقليل التأمينات المتعثرة بفوائدها السابقة.

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وأشارت إلى أن أصحاب هذه المصانع تعرضوا لضغوطات ومشاكل كثيرة؛ بسبب ضعف الإمكانيات المادية وارتفاع أسعار الكهرباء والغاز فضلا عن احتجاجات واعتصامات العاملين مما دفعهم إلي غلق المصانع وتسريح العمال.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة، أن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة سيعمل على توفير آلاف فرص العمل للشباب وسيجعل مصر دولة مُصنعة بدلًا من أن تكون دولة مستوردة مما سيؤدي إلي النهوض بالصناعة المحلية وإحلالها محل المنتجات التي يتم استيرادها.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر توجيهات فورية، أمس الاثنين، بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011 وما صاحبها من أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج أثناء اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية