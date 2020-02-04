أخبار مصر | برلماني: إعادة تشغيل المصانع المغلقة تقلل البطالة وتزيد الصادرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: إعادة تشغيل المصانع المغلقة تقلل البطالة وتزيد الصادرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011 بكامل طاقتها خطوة إيجابية، مشيرًا ان إعادة فتح المصانع المغلقة سيعمل علي فتح مجالات جديدة للاستثمار مما يسهم في تقليل نسب البطالة وتوفير فرص العمل للشباب وتزويد الصادرات، بالإضافة إلي تغطية السوق المحلي واستبدال المنتجات المستوردة بمثيلتها من المنتجات المحلية.

وأضاف البطيخي في تصريح خاص إلى "الخليج 365" أن أعضاء لجنة الصناعة قد طالبوا في اجتماعاتهم بإعادة تشغيل المصانع المتوفقة حيث أن الصناعة هي قاطرة التنمية، مشيرًا أن هناك مصانع تم إغلاقها لظروف خارجة عن الإرادة نظرًا لصعوبة التصدير مما اضطُر أصحاب هذه المصانع لإغلاقها.

وطالب عضو لجنة الصناعة بأن يتم النظر في جدولة الضرائب والرسوم المتراكمة علي هذه المصانع وإعادة النظر في أسعار الطاقة سواء الغاز او الكهرباء، موضحًا أن أسعار الطاقة حاليا تعتبر معوق للصناعة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر توجيهات عاجلة، أمس الاثنين، بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011 وما صاحبها من أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج أثناء اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية.

