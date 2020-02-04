أخبار مصر | برلماني: إعادة تشغيل المصانع المغلقة تقلل البطالة وتزيد الصادرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: إعادة تشغيل المصانع المغلقة تقلل البطالة وتزيد الصادرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف البطيخي في تصريح خاص إلى "الخليج 365" أن أعضاء لجنة الصناعة قد طالبوا في اجتماعاتهم بإعادة تشغيل المصانع المتوفقة حيث أن الصناعة هي قاطرة التنمية، مشيرًا أن هناك مصانع تم إغلاقها لظروف خارجة عن الإرادة نظرًا لصعوبة التصدير مما اضطُر أصحاب هذه المصانع لإغلاقها.
وطالب عضو لجنة الصناعة بأن يتم النظر في جدولة الضرائب والرسوم المتراكمة علي هذه المصانع وإعادة النظر في أسعار الطاقة سواء الغاز او الكهرباء، موضحًا أن أسعار الطاقة حاليا تعتبر معوق للصناعة.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر توجيهات عاجلة، أمس الاثنين، بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011 وما صاحبها من أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج أثناء اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية.