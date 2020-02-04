أخبار مصر | "القومي للأمومة" يدشن صفحة عبر "فيسبوك" للمساعدة في العثور على الأطفال المفقودين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القومي للأمومة" يدشن صفحة عبر "فيسبوك" للمساعدة في العثور على الأطفال المفقودين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دشن المجلس القومي للطفولة والأمومة، صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لنشر صور وبيانات الأطفال المفقودين أو الذين تم العثور عليهم من خلال البلاغات التى يستقبلها خط نجدة الطفل 16000.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن قرار إنشاء هذه الصفحة يأتى تماشيًا مع التطور التكنولوجي الذى نشهده حاليًا وبما لمواقع التواصل الإجتماعي من سعة انتشار تساهم فى زيادة فرص وصول الأهالي لأبنائهم المفقودين وذلك بإتاحة نشر صورهم وبيانات العثور عليهم لسرعة الوصول إلى ذويهم.

وأشارت "العشماوي" إلي أن هذه الصفحة تأتي نتاج للتعاون المثمر بين المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، موضحةً أن الصفحة تحمل اسم "الصفحة الرسمية للأطفال المفقودين والمعثور عليهم بالمجلس القومي للطفولة"، لافتة إلى انه سيتم استقبال الحالات من خلالها وسيتم تسجيل بلاغ بكل حالة على خط نجدة الطفل 16000، حيث سيتم الاعلان عن الحالات فور استقبالها.

وأكدت "العشماوي" أن المجلس يسعي بشتي الطرق لحماية الأطفال من الخطر الذى قد يتعرضون له، مشددة على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال أى انتهاكات ضد الأطفال يتم رصدها، حيث يعتبر المجلس القومي للطفولة والامومة هو الحصن المنيع لأطفال مصر.