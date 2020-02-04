أخبار مصر | "الأطباء" تؤيد قرار حظر النقاب بالمستشفيات: يعيق التواصل مع المرضى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأطباء" تؤيد قرار حظر النقاب بالمستشفيات: يعيق التواصل مع المرضى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة نجوي الشافعى وكيل نقابة الأطباء، تأييدها قرار حظر ارتداء النقاب داخل مستشفيات جامعة عين شمس.

كان الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، قرر أمس الاثنين، حظر ارتداء النقاب على أعضاء هيئة التدريس، في المحاضرات والمعامل وقاعات التدريس، بالإضافة إلى منع ارتدائه للطبيبات وطاقم التمريض، أثناء الكشف أو العمل بالمستشفيات التابعة للجامعة، مؤكدًا أن ذلك يتناسب مع المصلحة العامة للدولة.

وأوضحت الدكتورة نجوى الشافعي، في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن القرار يهدف لتسهيل التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، واصفة النقاب بـ"الجدار أو الحاجز الذي يمنع سهولة التواصل بينهم"، مؤكدة أن القرار لا يُجير على الحريات.

وقالت: "إذا كان النقاب من الفرائض فإن الضرورات تبيح المحظورات، ودور المعلمة في توصيل المعلومة للطلاب واجب وضرورة تبيح خلع النقاب، إن كانت عقيدتها تؤكد على ارتدائه، والمنتقبة تخلع نقابها في حالات الضرورة، مثل الوقوف أمام القاضي".