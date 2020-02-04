أخبار مصر | حصاد الأزهر بمعرض الكتاب: إصدارات لمواجهة التطرف وندوات ولجان للفتوى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد الأزهر بمعرض الكتاب: إصدارات لمواجهة التطرف وندوات ولجان للفتوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يختتم الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، مشاركته الرابعة على التوالي، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته ال 51، بعد أن قدم العديد من الإصدارات والندوات والفعاليات وورش العمل؛ بهدف التواصل مع جميع فئات المجتمع وتشجيعهم على القراءة والاطلاع، وانطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطى الذى تبناه طيلة أكثر من 1000 عام.

وشهد جناح الأزهر، طوال فترة المعرض، إقبالًا جماهيريا كبيرًا، نظرًا لتميز الإصدارات والدوريات المعروضة، بجانب تنظيم العديد من الفعاليات والندوات والمسابقات الدينية والثقافية وورش العمل الفنية، التى تنوعت ما بين ورش للرسم والخط العربي والأعمال اليدوية.

إصدارات متنوعة تحارب الكراهية وترسخ للمواطنة وتدعم العيش المشترك

وشهدت إصدارات جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب للعام 2020، إقبالا كبيرا من جانب رواد المعرض، الذين اصطفوا بمركز البيع للحصول على أكبر عدد من تلك الإصدارات، التي تباين تصنيفها ما بين قضايا فكرية، واجتماعية، وأخرى تحارب التطرف وترسخ لمفهوم المواطنة وتدعم ثقافة العيش المشترك وقبول الآخر؛ فضلًا عن الإصدارات التاريخية المهمة التي تربط بين الماضي والحاضر برؤية واقعية تأخذ فى اعتبارها التغيرات المعاصرة.

وتصدرت كتب العقيدة، الأكثر مبيعًا بالنسبة للباحثين وطلاب العلم، بينما تصدرت كتب التفسير والقصص القرآني وصحيح البخاري على اهتمامات البعض الآخر، كما أتاحت مكتبة الأزهر في ركنها الخاص بالجناح فرصة للاطلاع على مخطوطات تاريخية أصلية، تيسيرًا على الباحثين والمهتمين بالتراث. ندوات حوارية حول أهم القضايا بحضور كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين

وفي إطار حرص الأزهر الشريف على مواصلة الحوار مع كافة أطياف المجتمع، نظم جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب العديد من الندوات الحوارية، والحلقات النقاشية، بلغ عددها 23 ندوة، حول أهم القضايا والموضوعات الدينية والمجتمعية التي تشغل الجمهور، بحضور كوكبة من كبار العلماء والمفكرين والمثقفين. ومن أبرز هذه الندوات، ندوة "التراث الإسلامي وقضايا الواقع "، ندوة "مفهوم التغريب وأثره على الثقافة العربية والاسلامية"، ندوة "محاولات التشكيك في السنة النبوية "، ندوة "دور الأزهر الشريف في قضايا الوطن "، ندوة "أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الفرد والمجتمع "، ندوة "الخطاب الإعلامي وأثره في المجتمع"، وندوة "التفكك الأسري وأثره على استقرار المجتمعات "، ندوة" قضايا المرأة بين الشرع والعادات "، وندوة "إعمال العقل لفهم الواقع المعاصر"، ندوة "مسيرة الشيخ محمد متولي الشعراوي"، ندوة "التنمر والصحة النفسية"، وحلقة نقاشية حول قضايا الطفل (العنف الأسري- رسائل تربوية لحملة جنة)، ندوة خاصة عن "وثيقة الأخوة الإنسانية"، ندوة" قضايا طبية معاصرة"، وندوة عن "السينما وأثرها على المجتمع". وتميزت ندوات جناح الأزهر، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، هذا العام، بحضور كبار علماء الأزهر الشريف، منهم فضيلة أ د. أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، وأ.د علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، وأ.د أحمد معبد عبد الكريم، د عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، وأ.د نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وأ.د عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، ود. إبراهيم الهدهد، الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، وأ.د. محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، وحضور كبار الكتاب والمفكرين والإعلاميين والفنانين، منهم د. أحمد عكاشة، مستشار الرئيس للصحة النفسية وعضو المجلس الاستشاري الرئاسي، ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، ود. عبد المقصود باشا، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، د. حسين أمين، أستاذ الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية. Advertisements