أخبار مصر | برلمانية تطالب "التعليم" بوضع خطتها في مواجهة فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تطالب "التعليم" بوضع خطتها في مواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت النائبة رشا إسماعيل، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وزارة التربية والتعليم، بضرورة وضع خطة واضحة لاستعدادها لفيروس الكرونا الذي أصبح يهدد حدود الدولة.

وقالت "إسماعيل"، في تصريح إلى بوابة "الخليج 365": "يجب على كل مدرسة أن تعطي اهتمامًا لنظافتها والتي أصبحت منعدمة من نظافة دورات المياه والفصول والحوش مما يؤدي إلى نقل الفيروسات والأمراض المعدية"، مؤكدة أن أغلب المدارس لا يوجد بها عمال نظافة.

وأشارت عضوة لجنة التعليم، إلى ضرورة إعطاء النصائح اليومية للطلاب في الطابور الصباحي، والتأكيد على أهمية النظافة الشخصية وعدم الاقتراب من أي شخص مشتبه فيه بالعدوى والمحافظة على نظافة الأيدي وتوزيع منشورات وقائية للطلاب، مما يساعد في تفادي الإصابة بالعدوى.

