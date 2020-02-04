أخبار مصر | أحمد فاروق يُقدم أوراق اعتماده سفيرا لمصر إلى الرئيس اليمني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد فاروق يُقدم أوراق اعتماده سفيرا لمصر إلى الرئيس اليمني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدَّم السفير أحمد فاروق، اليوم، أوراق اعتماده سفيرًا غير مُقيم لدى الجمهورية اليمنية، إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية.

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، أن السفير أحمد فاروق، نقل خلال اللقاء، تحيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، إلى الرئيس اليمني، مؤكدًا على وقوف مصر إلى جانب اليمن الشقيق في الظروف الدقيقة التي يمر بها حاليًا، بما يحفظ استقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه.

وأعرب السفير عن حرص مصر على تقديم يد العون لليمن في مختلف المجالات، وآخرها قيام القاهرة باستقبال جسر جوي لنقل الحالات المرضية اليمنية للعلاج في مصر، انطلاقًا من الدور المصري الداعم لليمن.

وطلب الرئيس هادي نقل تحياته إلى رئيس الجمهورية، مُعبرًا عن اعتزازه بالعلاقات المصرية اليمنية، ومُثمنًا موقف مصر المُساند للأمن القومي العربي في كافة القضايا، والحرص على مؤازرة اليمن في أزمته الحالية، فضلاً عن الإشادة بما تحظى به الجالية اليمنية المُقيمة في مصر من رعاية كريمة، وتطلعه لأن تشهد الفترة المقبلة تعزيزًا لأوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.