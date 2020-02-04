أخبار مصر | القوات المسلحة تنظم اختبارات للمتميزين بتكنولوجيا المعلومات من المجندين والضباط الاحتياط

نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات إختبارات لإكتشاف ورعاية المجندين والضباط الإحتياط المتميزين فى مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة برعاية ودعم المتميزين فى تكنولوجيا المعلومات، وتنفيذا لأوامر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى.

حيث يتم إنتقاء أفضل العناصر لبدء تأهيلهم وفقًا لأحدث البرامج التدريبية للوقوف على أخر مستحدثات التكنولوجيا على إختلاف روافدها، وشارك فى الإختبارات أكثر من 800 فرد من أفراد القوات المسلحة من مختلف الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والإدارات والهيئات التابعة للقوات المسلحة.

ويتضمن التدريب تطوير المهارات الشخصية للأفراد وإختيار التخصص المناسب لكل متدرب وفقًا لإختبارات ومعايير القبول بالبرنامج، ويستمر البرنامج التدريبى المكثف على مدار ثلاثة أشهر لتنمية مهارات التواصل والعرض لتجهيز كوادر تمتلك أعلى درجات الإحترافية المهنية فى هذا المجال حيث يقوم معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الإتصالات بمهام تدريب هذه الكوادر لتأهيلهم لسوق العمل وزيادة فرص إلتحاقهم به.

يهدف البرنامج إلى تأهيل المجندين لزيادة فرص العمل لهم عقب إنتهاء فترة التجنيد من خلال الحفاظ على مهاراتهم الفنية وتطويرها طبقًا لمتطلبات سوق العمل.

يأتى ذلك فى إطار خطة مصر الإستراتيجية للتنمية المستدامة ومواكبة التطورات التكنولوجية والتحول إلى مجتمع رقمى وتطويعه للخدمة العامة، وتمكين كل قطاعات الدولة فى إتمام مشاريع التحول الرقمى وبناء قواعد البيانات المتكاملة لتكون الركيزة الأساسية لإنشاء المجتمعات الرقمية الذكية.

