أخبار مصر | برلماني كندي يشيد بإنجازات السيسي: عبر بمصر إلى بر الأمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني كندي يشيد بإنجازات السيسي: عبر بمصر إلى بر الأمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال شريف سبعاوي عضو برلمان مقاطعة "أونتاريو" الكندية ونائب وزير السياحة بالمقاطعة، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نجح في تحقيق نقلة نوعية كبيرة في البلاد خلال السنوات القليلة الماضية.

وأوضح البرلماني الكندي، أنه زار مصر في شهر يوليو الماضي بعد مرور أكثر من خمسة عشر عاما أمضها في كندا ، حيث التقى أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.

وأعرب عن سعادته للإنجازات التي تحققت على الأرض، لافتا إلى نجاح الحكومة المصرية في التغلب على الصعاب، وتخطي المرحلة الصعبة بعد ثورتين، وخاصة عودة الأمن للبلاد، وإقامة العديد من المشروعات العملاقة، وتحديدا مشروع قناة السويس الجديدة، الذي احتفل به المصريون في مدينة "مسيساجا " الكندية.

وفيما يتعلق بالترتيبات الجارية للاحتفال بشهر "الحضارة والتراث المصري " في مقاطعة "أونتاريو" خلال يوليو القادم ، إن الفكرة جاءت لإبراز دور المصريين في بناء كندا الحديثة بشكل عام، ومقاطعة "أونتاريو" بشكل خاص، مؤكدا أن المصريين يلعبون دورا كبيرا ومؤثرا في المجتمع الكندي في شتى المجالات ، وأن الاحتفال يهدف أيضا إلى تعريف الكنديين بالحضارة والثقافة والفنون المصرية.

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وأكد عضو البرلمان الإقليمي في "أونتاريو " في تصريحاته، إن الإحتفال يعد فرصة لمصر أيضا للاستفادة من الخبرات والمعرفة الكندية ، وفتح مجالات أكثر للتعاون بين الجانبين، وخاصة في ظل العلاقات الطيبة التي تجمعهما.

وأشار إلى أن الاحتفالات التي جرت العام الماضي في "شهر الحضارة المصرية" ، ومن بينها : المهرجان المصري القبطي بمدينة "مسيساجا" ، جاءت بعد فترة وجيزة من تمرير قانون "اعلان شهر يوليو شهرا للحضارة المصرية في أونتاريو" ، والذي تم في يونيو الماضي، مضيفا أن هذا العام سيشهد مزيدا من الوقت لمزيد من التريبات والفعاليات، بالتنسيق مع الجمعية الكندية للتراث المصري.

وأشاد البرلماني الكندي بالدور الذي لعبته السفارة والقنصلية المصرية والدعم المقدم منهما لإنجاح محاولته تمرير قانون "إعلان شهر يوليو شهرا للحضارة والتراث المصري في أونتاريو".

ودعا جميع الفنانين المصريين المساهمة والمشاركة في هذه الاحتفالية ، وإثراء فعاليات هذا الشهر ، لافتا إلى وجود محاولات لتنظيم مهرجان الفن المصري في كندا.