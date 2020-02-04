أخبار مصر | برلماني: عدم تنفيذ قانون ذوي الإعاقة يزيد من معاناة أصحابه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: عدم تنفيذ قانون ذوي الإعاقة يزيد من معاناة أصحابه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن قانون ذوى الإعاقة من أهم القوانين التي أقرها المجلس، ويهم أكثر من 8 ملايين مواطن، وهم فى أمس الحاجة إلى تنفيذه في ظل إيلاء القيادة السياسية اهتمام خاص بهم والتوجيه بدمجهم في شتى المجالات وتعزيز مشاركتهم فى المجتمع.

وأشار فؤاد في بيان صحفي، إلى أنه منذ صدور اللائحة القانونية لهذا القانون فى ديسمبر 2018 خلال عهد الوزيرة السابقة غادة والى، لم يتم تنفيذه حتى الآن، مما يزيد من معاناة أصحاب الإعاقات المختلفة، واعتبره تهاون من وزيرة التضامن الاجتماعي، فى تذليل العقبات وتفعيل القانون رقم 10 لسنة 2018.

وتابع، أنه تقدم باستجواب بشأن هذا القانون للوزيرة السابقة الدكتورة غادة والى في يناير الماضي، وقدمه مجددا للوزيرة الحالية؛ بسبب إهمال قانون ذوى الإعاقة، لإهمالها 8 ملايين مواطن مصري.