أخبار مصر | السبت.. فتح باب التصويت في تكميلية النواب بالخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السبت.. فتح باب التصويت في تكميلية النواب بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت وزارة الخارجية، المصريين المقيمين بالخارج، وعنوانهم يقع فى نطاق الدائرة الأولى – دائرة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة - محافظة الجيزة، والدائرة السابعة – دائرة ملوى ومقرها مركز شرطة ملوى - محافظة المنيا، بالتوجه إلى اللجان الفرعية ببعثاتنا فى الخارج يومي الجمعة والسبت 7 و8 فبراير 2020.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، وذلك من الساعة 9.00 صباحا حتى الساعة 9.00 مساءً بالتوقيت المحلي للدولة التى يجرى فيها الاقتراع؛ للإدلاء بأصواتهم فى الانتخاب التكميلي لشغل مقعد بمجلس النواب بكل من الدائرتين، على أن يحمل الناخب بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومي.

جاء ذلك فى ضوء الإعداد لتصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية يومى 7 و8 فبراير 2020 فى الانتخابات التكميلية بمجلس النواب.

ونسقت وزارة الخارجية، مع الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء تشغيل تجريبى لنظام تصويت المصريين بالخارج حتى يتسنى للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بسهوله ويسر، مؤكدة أنه جاري موافاة بعثاتنا ببطاقات الاقتراع.