أخبار مصر | وزير الخارجية ونظيره الروسي يبحثان مستجدات الأوضاع بالمنطقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية ونظيره الروسي يبحثان مستجدات الأوضاع بالمنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي سيرجي لافروف، في إطار التشاور المستمر بين مصر وروسيا حول مُجمل تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكد المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث باسم "الخارجية"، أن الوزيريّن تباحثا حول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الأزمات في كل من سوريا وليبيا، وسُبل الدفع بحلول سياسية شاملة لتلك الأزمات.

وأضاف أن الاتصال تناول أيضًا آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزيران مواصلة دعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والعادل للقضية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية بما يضمن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها.

واتفق الوزيران على مواصلة العمل نحو تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات وأهمية استمرار التنسيق والتشاور بشأن القضايا كافة، ذات الاهتمام المشترك.