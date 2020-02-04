أخبار مصر | بعد قرار السيسي.. برلماني يشيد بتركيز الدولة على صناعة المركبات الكهربائية

وأكد النائب، في بيان اليوم الثلاثاء، أن استخدام السيارات الكهربائية سيوفر للمستهلك قرابة الـ65% من التكلفة التي تستخدم في سيارات الوقود، متوقعا نمو أعداد السيارات الكهربائية خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل دعم الحكومة لانتشارها بالسوق المحلية.

وقال هيكل، إن العالم يشهد ثورة في عالم النقل البري تتجسد في السيارات الكهربائية، وتوجه إلى الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة والابتعاد عن مصادر التلوث، مشيرا إلى أن مصر بها نحو ١٣٠ نقطة شحن موزعة تغطي الطرق الرئيسية بالمحافظات سواء على طرق السفر أو نقاط داخل المدن، لخدمة ٣٠٠ سيارة كهربائية.