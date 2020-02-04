مصر | النيابة تصرح بدفن جثة "قتيل لقمة العيش" بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تصرح بدفن جثة "قتيل لقمة العيش" بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بدفن جثة شاب يدعى "محمد عبد الحى" في عقده الثالث من العمر والذى لقى مصرعه إثر اطلاق نار عليه داخل محله الخاص "سوبر ماركت" بأبو النمرس، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

وطلبت النيابة، الاستماع إلى شهود العيان بالمنطقة، فيما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها وأمرت النيابة، في وقت سابق انتداب الطب الشرعى لتشريح جثة الشاب.

وكشف شاهد عيان، في وقت سابق، عن تفاصيل جديدة في الواقعة، حيث أفاد بأن هناك ٣ أشخاص مسلحين يستقلون "توك توك" بمنطقة النفق بقرية منيل شيحة بمركز أبو النمرس، نزلوا عندما تأكدوا من عدم تواجد أحد، وقاموا بإطلاق أعيره ناريه صوبه.

وأفاد الشاهد لـ "الخليج 365"، بأن الضحية كان لديه "سوبر ماركت" مشهور بالمنطقة، وكان الجميع يشتروا منه، لسمعته الطيبة بالمنطقة، وعلى الفور قمنا بنقله لأحد المستشفيات، ولكن لفظ أنفاسه الأخيرة، نتيجة الأعيرة النارية، قائلا، "محمد شهيد لقمه عيشه"، وأنه ينفق على أسرته من السوبر ماركت.

وأفادت التحريات الأولية، أن الشاب أطلق عليه النار من قبل أحد أولاد عمه إثر خلافات عائلية تجمع بينهما، وفرا هاربا، فيما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

