مصر | شرطة المسطحات تصادر 144 طن مواد غذائية مغشوشة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة المسطحات تصادر 144 طن مواد غذائية مغشوشة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، فى مجال حماية البيئة وضبط المخالفات والقضايا المتنوعة خلال 24 ساعة.

وأسفرت جهود الحملات، عن ضبط 12منشاة بدون ترخيص بداخلها 144طن سلع غذائية مغشوشة ومجهولة المصدر، 4 مسابك بدون ترخيص فى القاهرة وغير متوافرة الاشتراطات البيئة.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل واقعة على حدا وباشرت النيابة العامة التحقيقات.