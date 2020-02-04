مصر | فيديو.. بث مباشر ينهي حياة شابين أعلى المحور: "لبسوا في الحديد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو.. بث مباشر ينهي حياة شابين أعلى المحور: "لبسوا في الحديد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل شابان لحظة وفاتهما بـ"بث مباشر" على الصفحة الشخصية لأحدهما على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في أثناء سيرهما بسرعة جنونية بسيارة ملاكي قيادة أحدهما على محور 26 يوليو، لينتهي تسجيل البث المباشر، بمصرعهما عقب انقلاب السيارة بالطريق.

تحريات رجال أمن الجيزة توصلت إلى أنه حال سير سيارة ملاكي بسرعة جنونية، أعلى المحور في الطريق القادم من أكتوبر، متجه إلى ميدان لبنان، وتسجيلهما "بث مباشر" في أثناء سيرهما بالطريق، اصطدمت السيارة بأخرى من الخلف، وحال محاولة قائد السيارة تفادي السيارة الأخرى، اصطدمت بالسور الحديدي، ما أسفر عن تحطيم أجزاء منها ومصرع الشابين اللذين كانا داخلها متأثرين بإصابتهما.

تلقى اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بوقوع حادث مروري ووجود متوفيين أعلى المحور، ودفع مدير المرور بقوة من الإدارة وأوناش المرور لرفع حطام الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة آخري، وجري نقل المتوفين إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة.

وكان تداول عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، مقطع فيديو تجاوز الـ6 دقائق، وأظهر آخر 120 ثانية من مقطع الفيديو، تعرض شابين لحادث مروع عقب اصطدام السيارة بالسور الحديدي أعلى المحور، أثناء تسجيلهما بث مباشر.

وانقطع البث المباشر، ليستكمل أحد شهود العيان على الحادث، تصوير مقطع فيديو قائلا: "العربية عدت من جنبي ولبست في الونش.. كنت هموت فيها.. وفيه واحد مات وواحد بيتنفس، الاتنين لبسوا في الحديد".