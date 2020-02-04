مصر | شاب يعتدى جنسيا على طفل داخل شقته بالجيزة

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تعدى شاب على طفل جنسيا حال تواجده بشقته في محافظة الجيزة وتمكنت القوات من القبض عليه وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة.

كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقي إخطارا يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بقيام شاب بالتعدي جنسيا على طفل حال لهوه معه داخل شقته.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، بإنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، للوقوف على الواقعة وظروفها وملابساتها، والقبض على المتهم بعد التأكد من صحة البلاغ الوارد وتمكنت قوة أمنية من القبض عليه وإقتياده إلى ديوان القسم لمناقشته وسماع أقواله حول الواقعة.

