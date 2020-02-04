مصر | إخلاء سبيل مراسل "أبلة فاهيتا" بتدابير احترازية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل مراسل "أبلة فاهيتا" بتدابير احترازية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، قبول الاستئناف المقدم من المراسل الشاب شادي أبو زيد، مراسل برنامج "أبلة فاهيتا" السابق، على قرار حبسه لمدة 45 يوما، على ذمة التحقيقات معه في اتهامه بالانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة وإهانة وزارة الداخلية وقررت المحكمة إخلاء سبيله بتدابير إحترازية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، قررت في وقت سابق، تجديد حبس المراسل شادي أبو زيد، مراسل برنامج "أبلة فاهيتا" السابق، لمدة 45 يوما، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بتهمة الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما اتهمته بنشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بمصر، بقصد تكدير السلم العام في إطار تنفيذ أهداف جماعة الإخوان والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة بالدولة ومؤسساتها ونشر فيديو يسخر فيه من الشرطة.

وقضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، في وقت سابق، بتأييد حبس شادي أبو زيد، مراسل برنامج "أبلة فاهيتا" لمدة 6 أشهر حضوريا في اتهامه بالإساءة لجهاز الشرطة.