مصر | نشرة حوادث الخليج 365: مقتل عامل بسبب ذراع بلاي ستيشن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: مقتل عامل بسبب ذراع بلاي ستيشن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365" ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

مشاجرة دموية ووقوع قتيل في دار السلام.. والسبب "ذراع بلايستيشن"

نجحت قوات أمن القاهرة، في القبض على طالب لقتله عاملا، عقب مشادة كلامية بينهما، بدار السلام.

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المشدد 5 سنوات لمتهم بسرقة حقيبة سيدة في المعادي

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 5 سنوات وبراءة عامل أخشاب لاتهامهما بالشروع في سرقة حقيبة يد من "ربة منزل" في المعادي.

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تأجيل محاكمة المتهمين بفض اعتصام النهضة لـ2 مارس

أجلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره، إعادة إجراءات محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة 2 مارس المقبل لاستكمال مرافعات الدفاع.

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الاستماع لشهود واقعة "قتيل أبو النمرس"

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة مقتل شاب يدعى "محمد عبد الحي"، في عقده الثالث من العمر، بعدما لقي مصرعه إثر إطلاق نار عليه داخل محل بأبو النمرس، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.