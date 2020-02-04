شكرا لقرائتكم خبر عن حبس قتلة «شهيد الشهامة» بالمحلة 4 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر عماد سالم، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، اليوم الثلاثاء، حبس الثلاثة المتهمين بقتل الشاب «عبده الشوحة» 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد محمد صالح، مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوصول بلاغ نقطة شرطة مستشفى المحلة العام يفيد بوفاة الشاب «عبدالشوحة» مصابا بطعنات بالأسلحة البيضاء والسكاكين في مشاجرة مع الجيران دفاعًا عن شقيقة خطيبته.

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وشكل مدير الأمن فريقا بحثيا جنائيا برئاسة اللواء محمد عمران، مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية، رئيس مباحث المديرية، لكشف غموض واقعة الشاب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية.

وأفادت التحريات الأمنية التي أجراها أحمد عبدالشافي، رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة، بأن الشاب الضحية جاء حال دفاعه عن شقيقة خطيبته ما دفع بعض الرجال للتدخل وإصابته بقطع في الأوردة وطعنات أودت بحياته في الحال.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهمين على ذمة القضية.