شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» تدعو المصريين بالخارج للتصويت في الانتخابات التكميلىة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تدعو وزارة الخارجية المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية ويحملون بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمناً الرقم القومي وعنوانهم يقع في نطاق الدائرة الأولى – دائرة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة- محافظة الجيزة، والدائرة السابعة – دائرة ملوي ومقرها مركز شرطة ملوي- محافظة المنيا بالتوجه إلى اللجان الفرعية ببعثاتنا في الخارج يومي الجمعة والسبت 7 و8 فبراير 2020 وذلك من الساعة 9.00 صباحاً حتى الساعة 9.00 مساءً بالتوقيت المحلي للدولة التي يجري فيها الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخاب التكميلي لشغل مقعد بمجلس النواب بكل من الدائرتين.

وفى ضوء الإعداد لتصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية يومي 7 و8 فبراير 2020 في الانتخابات التكميلية بمجلس النواب، قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء تشغيل تجريبي لنظام تصويت المصريين بالخارج حتى يتسنى للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بسهوله ويسر، وجارى موافاة بعثاتنا ببطاقات الاقتراع.