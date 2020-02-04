شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء سفير مصر بفيينا مع المستشار الفيدرالي النمساوي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى عمر عامر، سفير مصر لدى النمسا، بكلٍ من المستشار الفيدرالي النمساوي سيباستيان كورتز، ووزير الخارجية ألكساندر شالنبيرج، وذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقامه المستشار «كورتز» للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في فيينا بدار المستشارية.
وأكد «عامر»، خلال اللقاء، على خصوصية العلاقات الثنائية بين البلدين، وما شهدته من تطورات إيجابية في السنوات الأخيرة، وعلى رأسها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى النمسا في ديسمبر 2018.
ونقل السفير تهنئة رئيس الجمهورية إلى المستشار «كورتز» على فوزه بالانتخابات العامة الأخيرة وتوليه منصب المستشار الفيدرالي للمرة الثانية في يناير 2020.
وتناول السفير المصري، خلال اللقاء، خطوات الإصلاح الاقتصادي التي طبقتها مصر خلال الفترة الماضية، والحوافز الاستثنائية التي أطلقتها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، داعياً الجانب النمساوي للاستثمار في مصر والاستفادة من هذه الحوافز.
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